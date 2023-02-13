На Рівненщині та Франківщині 14 лютого не вимикатимуть світло

Обсяг генерації дозволяє не вимикати і Укренерго вимірює рівень споживання.

У вівторок, 14 лютого, дві області не будуть вимикати електропостачання протягом доби.

Про це повідомляють пресслужби Рівненської та Івано-Франківської ОВА.

Так, у Рівенській області енергетики будуть замірювати реальний рівень споживання електроенергії. Для цього не буде задіяно погодинних відключень або інших обмежень.

"Це важлива подія, адже результати вимірювань Укренерго використовуватиме для подальшого визначення дозволеної величини навантаження", - сказано в повідомленні.

А в Івано-Франківській області було встановлено "безліміт" на споживання електроенергії. Це дозволить не вимикати світло.

"Оскільки обсяг генерації забезпечує потребу в електричній енергії для нашого краю є можливість не обмежувати електропостачання", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що в деяких районах Києва, зокрема в частині Голосіївського, Святошинського та Шевченківського, є дефіцит пропускної спроможності мереж.