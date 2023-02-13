Українцям покажуть кінотрилогію про роботу військової розвідки на Азовсталі, Зміїному та під час контрнаступу на Харківщині

Фільми також планують переозвучити англійською і створити титри на цій мові.

В Україні презентували документальну кінотрилогію про роботу військової розвідки під час операцій на острові Зміїний, Азовсталі та контрнаступу на Харківщині, повідомляє "Укрінформ".

"Операції, які тут коротко висвітлені: висадка та бій на острів Зміїний, потужний контрнаступ на Харківщині, у якому брав участь добровольчий загін "Кракен", і польоти на "Азовсталь", де армійська авіація демонструвала дива льотної майстерності, проникаючи в осередки ворога, – вони всі гідні того, щоб бути увіковіченими в історії війни, аби на цьому матеріалі вчилися інші", - розповів під час презентації в Медіацентрі Україна - Укрінформ автор циклу, журналіст, військовослужбовець ЗСУ Артем Шевченко.

Документальні фільми "Небо" (про події весни 2022-го), "Море" (висадка спецпризначенців на Зміїному) та "Земля" (наступальна операція на Харківщині) тривають по 45 хвилин. За словами заступника міністра культури та інформаційної політики Тараса Шевченка, міністерство фінансово підтримує цей проєкт. Крім цього, відомство долучиться до подібних ініціатив.

Автор циклу зазначив, що очікує показу кінотрилогії в етері телемарафону "Єдині новини". Крім цього, хроніки будуть доступні на YouTube-каналі військової розвідки. Трилогію також планують переозвучити англійською і створити титри на цій мові.

"Це військова хроніка, показана правдиво, емоційно, через учасників різного рівня: начальника ГУР генерал-майора Кирила Буданова та інших посадовців, які мали стосунок до операцій, і, найголовніше, безпосередніх учасників бойових дій", - зазначив Артем Шевченко.

Нагадаємо, раніше спецпідрозділ Kraken оприлюднив відео зі звільнення Балаклії - операції, з якої починався контрнаступ української армії на Харківщині.

Нещодавно російські окупанти здійснили бомбардування острова Зміїний, скинувши нам нього чотири авіабомби.