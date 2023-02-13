СБУ провела навчання на Рівненщині біля кордону з Білоруссю

СБУ провела контрдиверсійні тренування у прикордонних районах Рівненської області. Мета таких заходів - підвищити рівень безпеки поблизу кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Навчання тривали в умовах максимально наближених до реальних із залученням значної кількості особового складу Сил оборони, військової та спеціальної техніки, в тому числі безпілотних літальних апаратів. За задумом, «диверсанти», перевдягнені у цивільних, таємно проникли на територію регіону. Вони захопили будівлю міської ради у райцентрі поблизу білоруського кордону та взяли у заручники усіх працівників, які перебували на вказаному об’єкті", - йдеться у повідомленні.

За легендою навчань, «зловмисники» намагалися змусити «потерпілих» співпрацювати із ворогом та перелаштувати роботу міськради на користь країни-агресора. Керівництво оперативного штабу прийняло рішення про проведення штурму. У ході спецоперації правоохоронці із залученням бійців ЦСО «А» СБУ знешкодили умовну ворожу групу та звільнили «заручників».

У навчаннях брали участь підрозділи Служби безпеки України, Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що у Білорусі і надалі триватиме "бойове злагодження військ" РБ та Росії в рамках так званої Союзної держави.