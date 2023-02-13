​Зеленський представив Малюка керівному складу СБУ

У понеділок, 13 лютого, президент Володимир Зеленський представив новопризначеного голову Служби безпеки Василя Малюка керівному складу СБУ.

Про це повідомляє сайт президента.

Глава держави зазначив, що генерал-майор Василь Малюк – бойовий офіцер і фахівець.

“Від початку повномасштабного вторгнення Василь Малюк довів, що є патріотом, професіоналом і саме тією людиною, яка має керувати Службою безпеки нашої держави”, – наголосив Зеленський.

За словами президента, СБУ динамічно й фундаментально змінюється, стає міцною та сучасною службою.

“Ворог знає, що ці фахові люди, які перебувають тут, не дадуть йому жодного шансу. І тому дуже вас боїться. Головне – усе це забезпечити й не втратити до кінця війни та після нашої перемоги. Тому що випробувань у нашій державі буде дуже багато”, – заявив він.

Зі свого боку Малюк подякував Зеленському за довіру й пообіцяв, що весь особовий склад СБУ його не підведе, оскільки розуміє рівень відповідальності та викликів.

“Зараз СБУ працює системно: від проведення унікальних спецоперацій до документування воєнних злочинів Російської Федерації”, – зазначив голова Служби безпеки.

Малюк наголосив, що зараз неприпустима жодна імітація активної роботи.

“Сьогодні це справжня оперативна бойова робота, контрдиверсійні, антитерористичні операції. І ті, хто не встиг перейнятися цим, – вибачте, з ними будемо прощатися”, – заявив він.

Нагадаємо, 6 лютого Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про призначення виконуючого обов'язки Василя Малюка головою Служби безпеки України.