У Німеччині стартувало навчання українських військових на танках Leopard 2

Сьогодні у Німеччині українські військові розпочали навчання на бойових німецьких танках Leopard 2.

Про це повідомляє видання Tagesschau.de з посиланням на Міноборони Німеччини.

"Навчання переважно відбуватиметься у школі танкових військ у Мюнстері, Нижня Саксонія. Воно має бути завершено до кінця першого кварталу, щоб передача (танків, – ред.) була "синхронізована", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив сподівання, що до кінця березня 80 танків Leopard 2 будуть готові до передачі Україні.