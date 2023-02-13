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У Німеччині стартувало навчання українських військових на танках Leopard 2

Навчання завершаться до кінця першого кварталу.

У Німеччині стартувало навчання українських військових на танках Leopard 2
Фото: tagesschau.de

Сьогодні у Німеччині українські військові розпочали навчання на бойових німецьких танках Leopard 2.

Про це повідомляє видання Tagesschau.de з посиланням на Міноборони Німеччини.

"Навчання переважно відбуватиметься у школі танкових військ у Мюнстері, Нижня Саксонія. Воно має бути завершено до кінця першого кварталу, щоб передача (танків, – ред.) була "синхронізована", – йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив сподівання, що до кінця березня 80 танків Leopard 2 будуть готові до передачі Україні.

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