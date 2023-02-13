Начальника управління освіти Рівного відсторонили через скандал із закупівлями харчів

Через скандал із закупівлями продуктів для дитячих садків відсторонили начальника управління освіти Рівного Богдана Туровича.

Про це повідомляє у Telegram мер міста Олександр Третяк.

“Підписав розпорядження про проведення службового розслідування щодо закупівель управлінням освіти. На час його проведення Богдан Турович відсторонений від здійснення повноважень на посаді начальника управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що результати розслідування оприлюднять після його закінчення.

Нагадаємо, видання “Наші гроші” 9 лютого зробило публікацію про закупівлю макаронів у дитсадки Рівного. Автор матеріалу назвав тендер підозрілим, адже, згідно з документами, замовили продукцію по 128 гривень за кілограм без ПДВ, а з урахуванням податку, який завжди включається в ціну товарів в магазині, виходить 154 гривні за кіло. При цьому автор наводить приклади з магазинів, у яких ціна на макарони нижча.

Начальник управління освіти Богдан Турович записав відеозвернення, де пояснив, що закупівля була макаронів з твердих сортів пшениці до дитсадків була, але за ціною не 154 гривні, а 109. Йдеться про 205 кілограмів на суму в 22 тисячі.

12 лютого Турович публічно попросив про відсторонення від посади та проведення службового розслідування щодо закупівлі макаронів у дитячі садки.