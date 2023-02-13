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В ОП провели засідання робочої групи щодо створення спецтрибуналу для Росії

Для України є прийнятними два з трьох можливих сценаріїв створення такого трибуналу.

В ОП провели засідання робочої групи щодо створення спецтрибуналу для Росії
Фото: ОПУ

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів засідання робочої групи з опрацювання питання створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це йдеться на сайті глави держави.

За словами Єрмака, більшість країн-союзників підтримують ініціативу України і наразі мова йде про конкретні механізми створення такого трибуналу.

Заступник керівника ОПУ Андрій Смирнов зазначив, що для України прийнятними є два з трьох можливих сценаріїв створення спеціального суду. Щоб переконати партнерів підтримати сценарій, необхідний нашій державі, треба підготувати конкретні пропозиції, які можна буде представляти на міжнародних майданчиках.

Аби ефективніше залучити інші держави до процесу створення спеціального трибуналу, Єрмак запропонував проводити інформаційні брифінги в Офісі Президента для представників країн, які підтримують таку ідею.

Серед напрацювань - засідання Core Group наприкінці січня, на якому представники понад 20 країн обговорили подальші кроки щодо створення спецтрибуналу, а також робота на майданчику Євроюсту щодо проведення міжнародного саміту з цього питання. Саміт має стати основою для систематизації доказів з метою формулювання обвинувачення у скоєнні злочину агресії.

Крім того, триває робота над створенням International Centre for the Prosecution of the Crime of Aggression in Ukraine.

Нагадаємо, 19 січня Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку дії зі створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності всіх, хто винний у злочині агресії проти України.

В інтерв'ю LB.ua керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов висловив сподівання, що трибунал запрацює уже цього року.

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