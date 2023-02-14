Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
ГоловнаСуспільствоВійна

У Бахмуті залишається близько 140 дітей, - Кириленко

Влада планує зменшити кількість цивільних у місті.

У Бахмуті залишається близько 140 дітей, - Кириленко
Фото: facebook.com/93OMBr

У Бахмуті Донецької області наразі залишаються менше ніж п'ять тисяч мешканців.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, ще тиждень тому у Бахмуті залишалося понад шість тисяч людей. Кириленко повідомив, що також у місті залишається близько 140 дітей.

"Кількість людей, які перебувають у Бахмуті, мають звести до мінімуму. Наразі їх вже менш ніж п'ять тисяч осіб", - заявив Кириленко.

Керівник ОВА пояснив, що до міста можуть в'їжджати та виїжджати люди з перепустками. 

Нагадаємо, що у районі Бахмута за добу було 234 обстріли та 37 бойових зіткнень. 219 росіян отримали поранення, а 205 окупантів знищили українські воїни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також