У Бахмуті залишається близько 140 дітей, - Кириленко

У Бахмуті Донецької області наразі залишаються менше ніж п'ять тисяч мешканців.
Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, ще тиждень тому у Бахмуті залишалося понад шість тисяч людей. Кириленко повідомив, що також у місті залишається близько 140 дітей.
"Кількість людей, які перебувають у Бахмуті, мають звести до мінімуму. Наразі їх вже менш ніж п'ять тисяч осіб", - заявив Кириленко.
Керівник ОВА пояснив, що до міста можуть в'їжджати та виїжджати люди з перепустками.
Нагадаємо, що у районі Бахмута за добу було 234 обстріли та 37 бойових зіткнень. 219 росіян отримали поранення, а 205 окупантів знищили українські воїни.