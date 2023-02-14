У Бахмуті залишається близько 140 дітей, - Кириленко

У Бахмуті Донецької області наразі залишаються менше ніж п'ять тисяч мешканців.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, ще тиждень тому у Бахмуті залишалося понад шість тисяч людей. Кириленко повідомив, що також у місті залишається близько 140 дітей.

"Кількість людей, які перебувають у Бахмуті, мають звести до мінімуму. Наразі їх вже менш ніж п'ять тисяч осіб", - заявив Кириленко.

Керівник ОВА пояснив, що до міста можуть в'їжджати та виїжджати люди з перепустками.

Нагадаємо, що у районі Бахмута за добу було 234 обстріли та 37 бойових зіткнень. 219 росіян отримали поранення, а 205 окупантів знищили українські воїни.