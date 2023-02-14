На Херсонщині окупанти вдруге за день обстріляли медичний заклад

На Херсонщині армія РФ обстріляла вже другий за сьогодні медичний заклад - станцію швидкої медичної допомоги у Бериславі, поранивши водія.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«Російська армія продовжує воювати з медичними закладами на Херсонщині. Чергова ціль російської артилерії – станція швидкої медичної допомоги у Бериславі. Це вже другий медзаклад, який за сьогоднішню добу обстріляли окупанти», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що приміщення станції зазнало руйнувань, також пошкоджені й автомобілі. Легких поранень зазнав водій «швидкої» - його посікло склом. Загрози життю та здоровʼю чоловіка немає.

Вранці 14 лютого російські війська обстріляли медичний заклад у Херсоні.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська 13 лютого 54 рази обстріляли Херсонську область.