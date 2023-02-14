Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині окупанти вдруге за день обстріляли медичний заклад

Приміщення станції швидкої зазнало руйнувань.

На Херсонщині окупанти вдруге за день обстріляли медичний заклад

На Херсонщині армія РФ обстріляла вже другий за сьогодні медичний заклад - станцію швидкої медичної допомоги у Бериславі, поранивши водія.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

«Російська армія продовжує воювати з медичними закладами на Херсонщині. Чергова ціль російської артилерії – станція швидкої медичної допомоги у Бериславі. Це вже другий медзаклад, який за сьогоднішню добу обстріляли окупанти», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що приміщення станції зазнало руйнувань, також пошкоджені й автомобілі. Легких поранень зазнав водій «швидкої» - його посікло склом. Загрози життю та здоровʼю чоловіка немає.

Вранці 14 лютого російські війська обстріляли медичний заклад у Херсоні.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська 13 лютого 54 рази обстріляли Херсонську область.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також