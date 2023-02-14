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У Новій Каховці партизани підірвали автомобіль з окупантами: двоє росіян загинуло

Ще двоє перебувають у важкому стані.

У Новій Каховці партизани підірвали автомобіль з окупантами: двоє росіян загинуло
Ілюстративне фото
Фото: Вікіпедія

У тимчасово захопленій Новій Каховці Херсонської області партизани підірвали автомобіль, в якому перебували російські військові і представники спецслужб.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що двоє окупантів загинуло, двоє – поранені, їхній стан важкий.

“В Новій Каховці учасники партизанського руху “Атеш” підірвали автомобіль, в якому перебували військовослужбовці РФ та представники спецслужб. Як наслідок, двоє загарбників загинуло, ще двоє у важкому стані”, – ідеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Маріуполі група спротиву запустила флешмоб “Малюй на снігу – Їб@ш русню”, щоб показати, скільки у місті українців.

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