У Новій Каховці партизани підірвали автомобіль з окупантами: двоє росіян загинуло

Ще двоє перебувають у важкому стані.

У тимчасово захопленій Новій Каховці Херсонської області партизани підірвали автомобіль, в якому перебували російські військові і представники спецслужб.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що двоє окупантів загинуло, двоє – поранені, їхній стан важкий.

“В Новій Каховці учасники партизанського руху “Атеш” підірвали автомобіль, в якому перебували військовослужбовці РФ та представники спецслужб. Як наслідок, двоє загарбників загинуло, ще двоє у важкому стані”, – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Маріуполі група спротиву запустила флешмоб “Малюй на снігу – Їб@ш русню”, щоб показати, скільки у місті українців.