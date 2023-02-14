На війні загинув найвідоміший вівчар України Михайло Кознюк.

Про це повідомила Верховинська селищна рада.

“Ця клята війна обірвала життя прекрасного Захисника України – Кознюка Михайла Івановича 1996 року народження з с.Буковець, який служив головним сержантом 2 гірсько-штурмової роти. Пам’ятаймо, Герої не вмирають! Вони своїми вчинками спонукають нас рухатися далі, крок за кроком виборюючи перемогу. Таким прикладом для нас навіки залишиться Михайло, який пішов на військову службу за контрактом 26 грудня 2021 року”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Михайло Кознюк відстоював свободу власної держави та, на жаль, 12 лютого 2023 року внаслідок поранень, спричинених ворожим артилерійським обстрілом на Донецькому напрямку, віддав своє життя за майбутнє України.

У 2015 році з Михайлом вийшов сюжет, який зробив його відомим на всю країну. У сюжеті він розповідає на місцевому діалекті про свою роботу вівчарем.

Нагадаємо, у січні на Донеччині в бою з росіянами загинув майор авіації Мурашко. Він від першого дня повномасштабної збройної агресії РФ здійснив 141 бойовий виліт.