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Голова Пентагону назвав країни, які планують поставити Україні танки Leopard

Щонайменше вісім держав працюють над цим. 

Голова Пентагону назвав країни, які планують поставити Україні танки Leopard
Фото: EPA/UPG

Голова Пентагону Ллойд Остін перерахував країни, які готові поставити Україні сучасні німецькі бойові танки Leopard 2. Вони або вже почали підготовку до поставки, або дали відповідні зобовʼязання, пише "Європейська правда"

"Група країн, зокрема Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди, спільно працюють над переданням Україні бойових танків Leopard 2", – перерахував очільник Пентагону перед початком засідання Контактної гоупи з питань оборони України.

Це – вже девʼята зустріч у форматі "Рамштайн", і цього разу представники оборонного сектору понад 50 країн зустрілися в Брюсселі. Минула зустріч відбулася в січні, і тоді домовленості про надання Україні танків ще не було, але це озброєння стало однією з головних тем. 

Оголошення про схвалення надання Україні танків пролунало вже після "Рамштайну". Крім німецьких Leopard, українці отримають американські "Абрамси" та британські Challenger. Саме Британія першою ухвалила рішення про надання сучасних танків. 

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