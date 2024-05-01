У Києві комендантська година діятиме в Великодню ніч без змін, з 00 і до 5:00. Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко закликав за можливості подивитися богослужіння онлайн.
В разі відвідування храмів він закликав намагатися уникати великих скупчень людей. Нагадування про основні безпекові правила Попко оприлюднив у Telegram.
"Не забувайте – в країні триває війна. У нашого ворога немає нічого святого! Навіть в такі світлі дні святкування Воскресіння Господнього від агресора можна очікувати лише заподіяння зла! Загрозу провокацій чи ракетних обстрілів у цей день ніхто не знімає! Дотримуйтеся правил безпеки. Пам’ятайте про сигнали повітряної тривоги. При оголошенні – прямуйте в найближче укриття", – сказав він.
За словами Попка, під час святкування Великодня у столиці Україні будуть задіяні усі необхідні заходи безпеки. Поліція та муніципальна охорона патрулюватимуть храми, собори та Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" з метою недопущення провокацій.
Біля церков чергуватимуть правоохоронці, які у разу повітряної тривоги допомагатимуть евакуації вірян та священнослужителів до найближчих укриттів.
"Крім того, працюватимуть спеціальні тимчасові моніторингові центри, які оперативно відслідковуватимуть ситуацію в Києві задля запобігання правопорушень", – долав Попко.
- 1 травня СБУ почала в центрі Києва планові безпекові заходи, зокрема біля Софійської і Михайлівської площ.
- У межах заходів проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів та здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.