У Києві комендантська година діятиме в Великодню ніч без змін, з 00 і до 5:00. Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко закликав за можливості подивитися богослужіння онлайн.

В разі відвідування храмів він закликав намагатися уникати великих скупчень людей. Нагадування про основні безпекові правила Попко оприлюднив у Telegram.

"Не забувайте – в країні триває війна. У нашого ворога немає нічого святого! Навіть в такі світлі дні святкування Воскресіння Господнього від агресора можна очікувати лише заподіяння зла! Загрозу провокацій чи ракетних обстрілів у цей день ніхто не знімає! Дотримуйтеся правил безпеки. Пам’ятайте про сигнали повітряної тривоги. При оголошенні – прямуйте в найближче укриття", – сказав він.

За словами Попка, під час святкування Великодня у столиці Україні будуть задіяні усі необхідні заходи безпеки. Поліція та муніципальна охорона патрулюватимуть храми, собори та Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" з метою недопущення провокацій.

Біля церков чергуватимуть правоохоронці, які у разу повітряної тривоги допомагатимуть евакуації вірян та священнослужителів до найближчих укриттів.

"Крім того, працюватимуть спеціальні тимчасові моніторингові центри, які оперативно відслідковуватимуть ситуацію в Києві задля запобігання правопорушень", – долав Попко.