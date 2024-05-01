СБУ проводить безпекові заходи в центрі Києва

СБУ вранці 1 травня почала проводити планові контррозвідувальні (безпекові) заходи у центрі Києва. Серед основних локації – Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість.

Основною метою є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів та місць масового перебування людей. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Під час безпекових заходів працівники СБУ та інші правоохоронці і військові:

проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів

здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.

"Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту", – додали в повідомленні.

СБУ закликала з розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців. Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.