СБУ проводить безпекові заходи в центрі Києва

СБУ вранці 1 травня почала проводити планові контррозвідувальні (безпекові) заходи у центрі Києва. Серед основних локації – Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість.
Основною метою є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів та місць масового перебування людей. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.
Під час безпекових заходів працівники СБУ та інші правоохоронці і військові:
- проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів
- здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.
"Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту", – додали в повідомленні.
СБУ закликала з розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців. Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.