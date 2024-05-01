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СБУ проводить безпекові заходи в центрі Києва

Можливе обмеження руху. 

СБУ проводить безпекові заходи в центрі Києва
СБУ проводить планові безпекові заходи в Києві
Фото: СБУ в Telegram

СБУ вранці 1 травня почала проводити планові контррозвідувальні (безпекові) заходи у центрі Києва. Серед основних локації – Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість. 

Основною метою є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів та місць масового перебування людей. Про це повідомили в пресслужбі СБУ

Під час безпекових заходів працівники СБУ та інші правоохоронці і військові:

  • проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів
  • здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.

"Відпрацювання відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту", – додали в повідомленні. 

СБУ закликала з розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців. Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години. 

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