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Окупанти викрали з Херсонщини чотирьох повнолітніх, яких визнали недієздатними

Центр національного спротиву повідомляє, що це нова схема заволодіння майном.

Окупанти викрали з Херсонщини чотирьох повнолітніх, яких визнали недієздатними
Уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова

Російські окупанти вивезли з тимчасово окупованої території Херсонської області чотирьох громадян України.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

“Уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова разом з окупаційною владою вивезли до Пензи чотирьох вихованців Олешківського будинку-інтернату для дітей з особливостями розвитку, розташованого в Херсонській області”, - йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що всі четверо вихованців — повнолітні, яких визнали недієздатними та позбавленими батьківського піклування. 

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Центр національного спротиву повідомляє, що це нова схема заволодіння майном. За законом, опікуном недієздатного стає організація, в якій він живе, і її голова має право розпоряджатися грошима і майном підопічних (зокрема їхніми пенсіями). Також опікун має право представляти права недієздатного в суді.

Крім того, недієздатність вихованців може вказувати на їхнє недобровільне переміщення до Пензи. 

“Міжнародне право забороняє переміщати населення з окупованих територій незалежно від віку та дієздатності. Насильницьке переміщення цивільного населення без вагомих підстав може розглядатися як воєнний злочин, а за певних умов — як злочин проти людяності”, - наголосили в Центрі, і закликали  фіксувати та передавати усю інформацію про злочини окупантів та колаборантів.

  • 17 березня Відділення попереднього провадження Міжнародного кримінального суду видало ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
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