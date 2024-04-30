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На тимчасово окупованих територіях почнуть мобілізувати українців електронними повістками

Так окупанти готують новий мобілізаційний ресурс для вбивств в Україні. 

На тимчасово окупованих територіях почнуть мобілізувати українців електронними повістками
Росіяни почнуть розсилати електронні повістки на ТОТ
Фото: slovoidilo.ua

З 1 листопада Міноборони РФ почне повноцінно використовувати Єдиний реєстр військового обліку, зокрема розсилаючи призовникам на тимчасово окупованих територіях України електронні повістки. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Тепер кожен мешканець ТОТ чоловічої статі після 1 листопада буде вважатися злочинцем і притягатиметься до відповідальності за неявку в окупаційний військкомат”, - йдеться у повідомленні. 

Уточнюється, що електронну повістку вважатимуть врученою через сім днів після її розміщення в реєстрі. 

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При цьому більшість населення тимчасово окупованих територій не мають доступу до інтернету, отже не зможуть отримати інформацію про свою електронну повістку. 

У такий спосіб російська влада готує новий мобілізаційний ресурс для вбивств в Україні, зазначає Центр національного спротиву. 

  • Жителі тимчасово окупованого росіянами Криму повідомляють, що загарбники навмисно глушать зв'язок та навігацію на півострові.
  • На окупованих територіях Запорізької області росіяни ввели перелік професій, за якими не можна працювати українцям без російського паспорта.
  • У тимчасово окупованому Мелітополі 14-річним вихованцям Мелітопольського обласного центру соціально-психологічної реабілітації примусово видали російські паспорти.
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