30 квітня Президент Володимир Зеленський провів низку нарад на військову тематику.
У вечірньому відеозверненні глава держави розповів, що йшлося про ситуацію на фронті, наступальні дії росіян і Сил оборони, а також кроки для того, аби зірвати російські задуми.
"Була доповідь Головкома Олександра Сирського, ще окремо обговорили з міністром оборони Рустемом Умєровим постачання зброї та комунікацію з партнерами", - додав Зеленський.
Президент наголосив, що "нам потрібне суттєве прискорення постачання, щоб відчутно посилити можливості наших воїнів".
"На фронті мають домінувати не російські авіабомби та штурмові дії, а наша, українська ініціатива – наша ППО, наша артилерія, наші дрони. Частково ми це вирішуємо завдяки нашому виробництву та кожному й кожній, хто допомагає Силам оборони", - підкреслив Зеленський.
Глава держави додав, що українська сторона дуже розраховує на оперативність постачання допомоги від США.
"Це постачання, яке має відчуватись у знищеній логістиці окупанта, у їхньому страху базуватися будь-де на окупованій території, а також у нашій силі – у силі, що має показати себе і на Покровському напрямку, і Курахівському, Сіверському, Лиманському, Купʼянському… На півдні держави. Всюди, де Росія тисне, і де ми її маємо витіснити. І також усюди, де можуть бути нові ударні загрози", - підсумував Президент.