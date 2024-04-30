Глава держави додав, що українська сторона дуже розраховує на оперативність постачання допомоги від США.

30 квітня Президент Володимир Зеленський провів низку нарад на військову тематику.

У вечірньому відеозверненні глава держави розповів, що йшлося про ситуацію на фронті, наступальні дії росіян і Сил оборони, а також кроки для того, аби зірвати російські задуми.

"Була доповідь Головкома Олександра Сирського, ще окремо обговорили з міністром оборони Рустемом Умєровим постачання зброї та комунікацію з партнерами", - додав Зеленський.

Президент наголосив, що "нам потрібне суттєве прискорення постачання, щоб відчутно посилити можливості наших воїнів".

"На фронті мають домінувати не російські авіабомби та штурмові дії, а наша, українська ініціатива – наша ППО, наша артилерія, наші дрони. Частково ми це вирішуємо завдяки нашому виробництву та кожному й кожній, хто допомагає Силам оборони", - підкреслив Зеленський.

Глава держави додав, що українська сторона дуже розраховує на оперативність постачання допомоги від США.

"Це постачання, яке має відчуватись у знищеній логістиці окупанта, у їхньому страху базуватися будь-де на окупованій території, а також у нашій силі – у силі, що має показати себе і на Покровському напрямку, і Курахівському, Сіверському, Лиманському, Купʼянському… На півдні держави. Всюди, де Росія тисне, і де ми її маємо витіснити. І також усюди, де можуть бути нові ударні загрози", - підсумував Президент.