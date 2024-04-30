За рік роботи кластера оборонних технологій Brave1 зареєстрували понад 1600 розробок

Протягом року роботи кластера оборонних технологій Brave1, який розпочав свою роботу у квітні минулого року, зареєстровано понад 1,6 тис. розробок за 12-ма напрямками.
Про це розповів на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що серед розробок – безпілотники, РЕБ, роботизовані комплекси, застосування штучного інтелекту.
"Держава допомагає найперспективнішим розробникам втілити в життя свої проекти. Ми надали 186 грантів на понад 120 млн грн для дослідницько-конструкторських робіт та для масштабування виробництва", – додав очільник уряду.
Шмигаль повідомив, що на 2024 рік є "амбітні, але цілком реалістичні плани".
"У держбюджеті передбачили 1,5 млрд грн на гранти для розробників defense-tech рішень", – сказав він.
- BRAVE1 — це єдина платформа для співпраці defense-tech компаній, держави та військових, а також інвесторів, волонтерських фондів, медіа і всіх, хто допомагає наближати перемогу через технології. Будь-яка людина, стартап або компанія можуть представити свою ідею або продукт BRAVE1 та отримати допомогу для росту й масштабування від держави.
- Минулого року міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що платформа допоможе українським виробникам зброї "швидше проходити шлях від ідеї до поставок та контрактів", а його відомству - забезпечити необхідне нарощення виробництва озброєння та боєприпасів державними та приватними українськими компаніями.
- У березні цього року міністр цифрової трансформації Федоров повідомив, що кластер оборонних технологій Brave1 профінансував 173 гранти на загальну суму 3 045 000 доларів для розробників, які створюють оборонні інновації.
- Українські розробники, серед іншого, активно створюють бойових роботів. Зокрема, раніше вони представили робота Sirko, робота-камікадзе Ratel S та робота “Лють”.
- Також нещодавно українські інженери розробили дистанційно керовану платформу для евакуації військових. Дистанція керування – до 700 метрів. Платформа успішно пройшла попередні випробування.
- Розробили і випробували дистанційний комплекс для розмінування Ratel Deminer – мінний трал, який знаходить та нейтралізує протипіхотні міни. Він працює дистанційно, а отже, зберігає життя військових.