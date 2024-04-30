За рік роботи кластера оборонних технологій Brave1 зареєстрували понад 1600 розробок

Держава надала 186 грантів на понад 120 мільйонів гривень на дослідження та розробки.

Протягом року роботи кластера оборонних технологій Brave1, який розпочав свою роботу у квітні минулого року, зареєстровано понад 1,6 тис. розробок за 12-ма напрямками.

Про це розповів на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що серед розробок – безпілотники, РЕБ, роботизовані комплекси, застосування штучного інтелекту.

"Держава допомагає найперспективнішим розробникам втілити в життя свої проекти. Ми надали 186 грантів на понад 120 млн грн для дослідницько-конструкторських робіт та для масштабування виробництва", – додав очільник уряду.

Шмигаль повідомив, що на 2024 рік є "амбітні, але цілком реалістичні плани".

"У держбюджеті передбачили 1,5 млрд грн на гранти для розробників defense-tech рішень", – сказав він.