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За рік роботи кластера оборонних технологій Brave1 зареєстрували понад 1600 розробок

Держава надала 186 грантів на понад 120 мільйонів гривень на дослідження та розробки.

За рік роботи кластера оборонних технологій Brave1 зареєстрували понад 1600 розробок
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Кабмін

Протягом року роботи кластера оборонних технологій Brave1, який розпочав свою роботу у квітні минулого року, зареєстровано понад 1,6 тис. розробок за 12-ма напрямками.

Про це розповів на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що серед розробок – безпілотники, РЕБ, роботизовані комплекси, застосування штучного інтелекту.

"Держава допомагає найперспективнішим розробникам втілити в життя свої проекти. Ми надали 186 грантів на понад 120 млн грн для дослідницько-конструкторських робіт та для масштабування виробництва", – додав очільник уряду.

Шмигаль повідомив, що на 2024 рік є "амбітні, але цілком реалістичні плани".

"У держбюджеті передбачили 1,5 млрд грн на гранти для розробників defense-tech рішень", – сказав він. 

  • BRAVE1 — це єдина платформа для співпраці defense-tech компаній, держави та військових, а також інвесторів, волонтерських фондів, медіа і всіх, хто допомагає наближати перемогу через технології. Будь-яка людина, стартап або компанія можуть представити свою ідею або продукт BRAVE1 та отримати допомогу для росту й масштабування від держави. 
  • Минулого року міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що платформа допоможе українським виробникам зброї "швидше проходити шлях від ідеї до поставок та контрактів", а його відомству - забезпечити необхідне нарощення виробництва озброєння та боєприпасів державними та приватними українськими компаніями.
  • У березні цього року міністр цифрової трансформації Федоров повідомив, що кластер оборонних технологій Brave1 профінансував 173 гранти на загальну суму 3 045 000 доларів для розробників, які створюють оборонні інновації.
  • Українські розробники, серед іншого, активно створюють бойових роботів. Зокрема, раніше вони представили робота Sirko, робота-камікадзе Ratel S та робота “Лють”.
  • Також нещодавно українські інженери розробили дистанційно керовану платформу для евакуації військових. Дистанція керування – до 700 метрів. Платформа успішно пройшла попередні випробування.
  • Розробили і випробували дистанційний комплекс для розмінування Ratel Deminer – мінний трал, який знаходить та нейтралізує протипіхотні міни. Він працює дистанційно, а отже, зберігає життя військових.
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