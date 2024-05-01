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Зеленський відзначив нагородами ще 465 загиблих захисників

Оборонці відзначені за особисту мужність і самовіддане виконання військового обов’язку.

Зеленський відзначив нагородами ще 465 загиблих захисників
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський відзначив нагородами ще 465 загиблих захисників України. 

Про це йдеться в указах № 255/2024 від 30 квітня та № 256/2024 від 1 травня 2024 року. 

Оборонці відзначені за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку. 

Захисники посмертно відзначені наступними нагородами: орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орден «За мужність» ІІ ступеня, орден «За мужність» ІІІ ступеня, медаль «За військову службу Україні», медаль «Захиснику Вітчизни».

Нагадаємо, 29 квітня президент відзначив державними нагородами 271 захисника України, у тому числі 51 – посмертно.

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