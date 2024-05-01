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Підсанкційний митрополит Запорізький УПЦ (МП) Лука отримав підозру у розпалюванні релігійної ненависті в Україні

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Підсанкційний митрополит Запорізький УПЦ (МП) Лука отримав підозру у розпалюванні релігійної ненависті в Україні
митрополит Лука
Фото: Інтерфакс-Україна

Служба безпеки України повідомила, що задокументувала злочини з боку очільника Запорізької єпархії УПЦ (МП) митрополита Луки (Андрія Коваленка). Клірик підозрюється у розпалюванні релігійної ненависті в Україні.

За матеріалами слідства, митрополит публічно висловлював своє зневажливе ставлення до парафіян інших конфесій. Про це він неодноразово «згадував» під час спілкування з прихожанами та у ході проведення церковних літургій.

Також клірик розміщував провокативні дописи на особистому телеграм-каналі, де ображав релігійні почуття представників інших конфесій. Таким чином він розхитував суспільно-політичну обстановку у фронтовому регіоні на користь країни-агресора.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти підривної діяльності клірика проти державної безпеки України.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

СБУ нагадала, що у грудні 2022 року рішенням РНБО проти нього були введені персональні санкції.

Зі свого боку зазначимо, що 15 березня 2022 року у своєму Телеграм-каналі Лука заявив, що українці заслужили російські бомбардування, оскільки вони терплять гей-паради в Києві і тому українці проти Бога і заслуговують на участь Содома та Гоморри.

Також нагадаємо, нещодавно Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля Святогірської лаври УПЦ (МП) митрополита Арсенія (Ігор Яковенко). За даними відомства, настоятель Святогірської лаври “підказав” окупантам позиції ЗСУ на Донеччині. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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