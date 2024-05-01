Головне за ніч та ранок середи, 1 травня: удар по Одесі, бої на східному фронті, заходи СБУ в центрі столиці

122 бойових зіткнення, 66 відбитих штурмів на Бахмутському та Авдіївському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, пожежа на НПЗ в Рязані.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 122 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 61 авіаційного удару, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури.

На Лиманському напрямку відбито 21 атаку, здійснену противником в районах Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщіївка, Андріївка, та Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 33 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Семенівка, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 1травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1120 російських окупантів. Російська окупаційна армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 469 840 чоловік особового складу та 12 024 артилерійських систем.

Про інші втрати ворога – в новині.

Незадовго до опівночі росіяни вдарили по Одесі двома балістичними ракетами. Попередньо знову було використано "Іскандери" з касетною бойовою частиною.

За повідомленням голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, внаслідок атаки загинули троє людей. Ще троє поранені, їм надається медична допомога. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Інформацію про жертви та руйнування підтвердив міський голова Геннадій Труханов.

СБУ вранці 1 травня почала проводити планові контррозвідувальні (безпекові) заходи у центрі Києва. Серед основних локації – Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість.

Основною метою є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів та місць масового перебування людей, повідомили в пресслужбі СБУ.

СБУ закликала з розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців. Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.

У ніч на середу, 1 травня, Рязанську та Воронезьку області Росії атакували безпілотники. На Рязанському нафтопереробному заводі почалася пожежа.

Про це повідомили російські ЗМІ, а також губернатори Рязанської області Манков та Воронезької Гусєв. За даними джерел УП, за атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони.

"Військову ціль у Рязані уражено. Є значні пошкодження, було яскраво", – сказало джерело.

За словами джерела, наслідки атаки на НПЗ у Воронезькій області РФ уточнюють.

Більше інформації – в новині.

Видання Politico на основі аналізу російського нафтового ринку дійшло висновку, що українські атаки безпілотників на нафтопереробні заводи фактично залишили РФ з мінімальним запасом бензину для внутрішнього використання.

Дефіцит викликав величезне зростання цін: лише за тиждень дизель зріс у вартості на 10%, а бензин з початку року здорожчав на 20%, сягнувши максимальної позначки за останніх півроку.

Загалом українські атаки пошкодили понад десяток нафтових підприємств у дев'яти російських регіонах. Британський ексофіцер розвідки Філіп Інґрем порівнює їх з комарами – яких не можна знайти, не можна вбити, але вони повертаються ніч за ніччю і виснажують. Військовий також вважає такі обстріли "хорошим способом зняти тиск з фронту".

Експортний нафтовий потенціал Росії впав ледь не до історичного мінімуму: за тиждень РФ відвантажила 712 тисяч тонн, в той час як рік тому цей показник складав 844 тисячі тонн. Для Росії це і політична, і військова проблема.

Американський Сенат одноголосно підтримав заборону імпорту уранового ядерного палива з Росії. Законопроєкт спрямовано до президента Джо Байдена, він набуде чинності через 90 днів після підписання.

Як пише Bloomberg, документ забороняє ввозити уран з РФ до 2040-го, проте містить певні відступи, можливі до січня 2028-го. Якщо міністерство енергетики США не матиме інших джерел постачання, воно зможе окремо видавати дозвіл на завезення певної кількості палива.

Росія була для США головним постачальником урану, забезпечуючи близько чверті імпорту, необхідного для роботи 90 американських реакторів. На цьому Кремль щорічно заробляв 1 мільярд доларів. У Білому домі називали заборону питанням національної безпеки.

Торік Росія заробила на продажі урану до США $1,2 млрд – на 43% більше, ніж у 2022. Упродовж року світові ціни урану зросли на 70%. РФ є основним експортером урану до Штатів.

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