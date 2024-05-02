Кислиця натякнув на руйнування Кримського мосту в 2024 році

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця розмістив у соцмережі X пост, який натякає на те, що Кримський міст, незаконно зведний російськими окупантами, незабаром припинить своє існування.
Кислиця опублікувала картинку з шістьма "основними типами мостів на 2024 рік". На ній перераховані: "Аркові мости", "Консольні мости", "Вантові мости", "Підвісні мости", "Пов'язані арочні мости" та "Керченські мости".
У перших пʼяти випадках дані схематичні зображення відповідних конструкцій, а під підписом "Керченські мости" нічого немає.
2024 list of 6 Main Types of Bridges— Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) May 1, 2024
•Arch Bridges.
•Cantilever Bridges.
•Cable-Stayed Bridges.
•Suspension Bridges.
•Tied-Arch Bridges.
•Kerch Bridges. pic.twitter.com/WVNP79VAjw
- З початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну Керченський (Кримський) міст двічі зазнав атак. У жовтні 2022 року на мосту вибухнула вантажівка з вибухівкою, зруйнувавши кілька прольотів автомобільної дороги. У липні 2023 року міст атакували морські безпілотники. Після обох атак рух мостом на якийсь час зупиняли.
- Минулого року в Міноборони говорили, що Україна не підриває Кримський міст, щоб росіяни змогли втекти з півострова.
- При цьому ГУР Міноборони порадило людям в Криму не користуватися зведеним окупантами мостом. Про те, що Кримській міст є законною військовою ціллю для України, неодноразово наголошували і в СБУ. Саме її безпілотники вперше вразили цю споруду в 2022.
- На початку квітня цього року британське видання The Guardian писало з посиланням на джерела в українській спецслужбі, що ГУР готує третю - "неминучу" - атаку на Керченський міст у першій половині 2024 року.
- Екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес прокоментував надання Україні далекобійних ракет ATACMS. Він зазначив, що їх можна використати для точних ударів по російських штабах, логістиці та артилерії ворога на лінії фронту та в окупованому Криму. "Я не знаю, чи використання ATACMS проти Керченського мосту – це їх найкраще використання. Їх потрібно було би так багато, і я думаю, що український Генштаб і генерал Буданов мають інші плани щодо Керченського мосту", - зазначив Годжес.