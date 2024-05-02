Кислиця натякнув на руйнування Кримського мосту в 2024 році

Зпочатку повномасштабного вторгнення РФ міст уже двічі зазнав атак. Нещодавно повідомлялося про плани третього "неминучого" удару.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця розмістив у соцмережі X пост, який натякає на те, що Кримський міст, незаконно зведний російськими окупантами, незабаром припинить своє існування.

Кислиця опублікувала картинку з шістьма "основними типами мостів на 2024 рік". На ній перераховані: "Аркові мости", "Консольні мости", "Вантові мости", "Підвісні мости", "Пов'язані арочні мости" та "Керченські мости".

У перших пʼяти випадках дані схематичні зображення відповідних конструкцій, а під підписом "Керченські мости" нічого немає.

2024 list of 6 Main Types of Bridges

•Arch Bridges.

•Cantilever Bridges.

•Cable-Stayed Bridges.

•Suspension Bridges.

•Tied-Arch Bridges.

•Kerch Bridges. pic.twitter.com/WVNP79VAjw — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) May 1, 2024