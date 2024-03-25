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Воїни СБУ за два роки знищили понад 800 танків росіян

Також вони двічі атакували Кримський міст і били по ворожому флоту.

Воїни СБУ за два роки знищили понад 800 танків росіян
Фото: СБУ

Служба безпеки за два роки повномасштабної війни в Україні знищила 11 військових кораблів ворожого флоту та реалізувала дві спецоперації з підриву Кримського мосту з суші та моря. Обидві операції були успішними.

Першу провели в жовтні 2022. Міст підірвали за допомогою фури з вибухівкою, захованою в рулони з целофановою плівкою, нагадали в пресслужбі дані від керівника СБУ Василя Малюка з нагоди 32-ої річниці з дня створення спецслужби. 

Підготовка до цієї операції тривала понад пів року. 

Друга спецоперація була в липні 2023, і відтоді міст окупантів більше не є повноцінно придатним для перевезення озброєння. 

Загалом з початку повномасштабної війни воїни СБУ знищили понад 800 танків і майже 1300 БМП, понад 600 артилерійських систем, понад 400 систем РЕБ і ППО. 

Джерела LB.ua також повідомили, що від початку цього року дрони СБУ активно б'ють по ворожих нафтопереробних заводах, які забезпечують пальним армію окупантів. Наразі вже 13 НПЗ ворога пошкоджені.

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