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ГУР: атакований в Криму ВДК "Ямал" отримав критичні пошкодження

Судно накренилося через пробоїну. 

Атакований 23 березня в Криму великий десантний корабель окупантів "Ямал" отримав критичні пошкодження. Пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Ямал" був пошкоджений унаслідок атаки на судноремонтний завод чорноморського флоту Росії в Севастополі. Серед інших суден, там був пришвартований і цей ВДК.

"За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень вдк «ямал» носить критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті", – повідомили в ГУР.

Фото: Головне управління розвідки Міноборони в Telegram

Інформація про інші пошкодження у ворога буде уточнена. 

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