За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 640 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 437 390 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 437390 (+640) осіб

танків - 6887 (+11)

бойових броньованих машин - 13183 (+25)

артилерійських систем - 10877 (+22)

РСЗВ - 1018 (+0)

засоби ППО - 726 (+3)

літаків - 347 (+0)

гелікоптерів - 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8539 (+29)

крилаті ракети - 2010 (+18)

кораблі / катери - 26 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 14454 (+47)

спеціальна техніка -1785 (+7).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 3 артилерійських засобах та 1 станції РЕБ противника.