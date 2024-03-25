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​Сили оборони ліквідували ще 640 російських окупантів

Сили оборони ліквідували ще 640 російських окупантів

​Сили оборони ліквідували ще 640 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 640 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 437 390 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 437390 (+640) осіб
  • танків - 6887 (+11)
  • бойових броньованих машин - 13183 (+25)
  • артилерійських систем - 10877 (+22)
  • РСЗВ - 1018 (+0)
  • засоби ППО - 726 (+3)
  • літаків - 347 (+0)
  • гелікоптерів - 325 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8539 (+29)
  • крилаті ракети - 2010 (+18)
  • кораблі / катери - 26 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14454 (+47)
  • спеціальна техніка -1785 (+7).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 3 артилерійських засобах та 1 станції РЕБ противника.

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