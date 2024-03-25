За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 640 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 437 390 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 437390 (+640) осіб
- танків - 6887 (+11)
- бойових броньованих машин - 13183 (+25)
- артилерійських систем - 10877 (+22)
- РСЗВ - 1018 (+0)
- засоби ППО - 726 (+3)
- літаків - 347 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8539 (+29)
- крилаті ракети - 2010 (+18)
- кораблі / катери - 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14454 (+47)
- спеціальна техніка -1785 (+7).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 3 артилерійських засобах та 1 станції РЕБ противника.