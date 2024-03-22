Соратник гауляйтера Аксьонова отримав підозру у вербуванні кримських дітей до рашистської “Юнармії”

Ця структура готує завербованих дітей до війни проти України.

Соратник гауляйтера Сергія Аксьонова Сергій Селімов отримав підозру у вербуванні кримських дітей до рашистської “Юнармії”, повідомляє СБУ.

Служба безпеки задокументувала злочини колаборанта Селімова – ексочільника окупаційного «комітету молодіжної політики» у тимчасово захопленому Криму.

Перебуваючи на «посаді», фігурант виконував вказівки Кремля щодо масового залучення місцевих школярів до російської мілітарної організації «Юнармія».

Для цього Селімов очолював кримську «філію юнармійців», яка готує завербованих дітей до війни проти України.

У стінах окупаційної установи російські інструктори ідеологічно обробляють школярів проти України та навчають тактиці ведення бою, а також проводять вогневу та диверсійно-розвідувальну підготовку учнів.

Навесні 2022 року Селімова перевели у «кадровий резерв» гауляйтера Аксьонова, а також і на інший напрямок підривної діяльності проти України.

За даними слідства, фігурант став одним з місцевих «рупорів» Кремля, які публічно виступають на підтримку Путіна в агресивній війні.

Для поширення прокремлівських наративів колаборант неодноразово виступав перед камерами росТБ та поширював «авторські» дописи на власній сторінці «ВКонтакте».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Селімову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

⁠ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

⁠ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки зловмисник перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Минулого тижня Центр національного спротиву повідомив, що росіяни навчають українських дітей в окупації керувати дронами. Окупанти планують створитина захоплених територіях Херсонщини та Запоріжжя осередки "Юнармії".