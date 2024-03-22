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​СБУ повідомила про підозру росіянину, який розстріляв мешканця Київщини заради мобільного телефона

Готуються матеріали для оголошення його в міжнародний розшук.

​СБУ повідомила про підозру росіянину, який розстріляв мешканця Київщини заради мобільного телефона
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського окупанта, який причетний до масових вбивств цивільного населення під час боїв за Київ. Мова йде про Тимура Сеферова – 32-річного контрактника 15-ї окремої мотострілецької бригади Центрального військового округу збройних сил РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

В окупованому селищі Мокрець Броварського району Сеферов разом із іншими загарбниками обстрілював приватні будинки, вдирався до них та відбирав майно у людей.

"Під час одного із таких «нальотів» Сеферов хотів забрати мобільний телефон у 53-річного місцевого жителя. Відчувши опір з боку чоловіка, росіянин здійснив по ньому декілька пострілів з автомата прямо на подвір’ї домоволодіння. У результаті важких вогнепальних поранень потерпілий загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі СБУ заочно повідомили Сеферову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Готуються матеріали для оголошення його в міжнародний розшук.

Раніше СБУ встановила особи чотирьох окупантів, які на Київщини забивали цивільних палицями та виводили їх на розстріл.

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