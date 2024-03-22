Ракетний удар: на Дніпропетровщині триває евакуація гірників на поверхню після знеструмлення шахт

На момент знеструмлення на робочих місцях перебували 1060 шахтарів.

На Дніпропетровщині триває евакуація гірників на поверхню після знеструмлення шахт, повідомляє Група ДТЕК.

“Вночі під час масштабної атаки ворога вуглевидобувні підприємства Дніпропетровської області залишились без живлення. 1060 шахтарів перебували на робочих місцях. Було введено план ліквідації надзвичайної ситуації: задіяні резервні джерела живлення, розпочаласяевакуація гірників на поверхню”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі гірники після евакуації проходять медичне обстеження. Постраждалих немає.

Після заживлення шахт та проведення необхідних підготовчих робіт, видобуток вугілля буде поновлено.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія вдарила по Україні понад 60 “шахедами” і майже 90 ракетами. “Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус”, – заявив президент.