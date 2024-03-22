На Донеччині за добу внаслідок агресії РФ загинули 2 людини, ще 2 поранені

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

На Донеччині за минулу добу внаслідок агресії РФ загинули 2 людини, ще 2 поранені, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Антонівка і Максимільянівка. У Новогродівці 2 людини загинули і 2 поранені. У Гострому Курахівської громади пошкоджено двоповерхівку.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова споруда. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка, Васюківка і Міньківка.

Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 769 осіб, у тому числі 103 дитини.

Нагадаємо, сьогодні другий день поспіль ворог проводить масовану ракетну атаку. Цього разу росіяни атакували, зокрема, Харків. Також вони випустили ракети на західні області. У Кривому Розі через удари по інфраструктурі є відключення світла.