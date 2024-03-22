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Після ударів росіян по ДніпроГЕС рух автомобілів через греблю перекрили

В "Укргідроенерго" наголосили, що наразі загрози прориву дамби немає.

Після ударів росіян по ДніпроГЕС рух автомобілів через греблю перекрили

Російські окупанти вночі атакували Дніпровську ГЕС, наразі рух автомобілів через греблю перекрили.

Про це повідомила Патрульна поліція.

"Рух автодорожнім переїздом гребля Дніпровської ГЕС повністю обмежено. Рух здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район. Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту", - йдеться в повідомленні.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону також повідомив, що наразі рух через ДніпроГЕС перекрито.

"Частина критичної інфраструктури постраждала. Рятувальники працюють і на території ДніпроГЕС, і на інших енергетичних об’єктах. Трохи згодом буде детальніша інформація", - сказав він.

Водночас, пресслужба "Укргідроенерго" наголосила, що на місці влучання на ДніпроГЕС виникла пожежа, але загрози прориву дамби немає.

"На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлися, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС і греблі", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні під час атаки російска ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу Дніпровської гідроелектростанції.

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