​У Кривому Розі є влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Запроваджено графіки аварійних відключень світла

Лікарні та інші об'єкти, де це можливо, переходять на генератори.

У Кривому Розі під час масованої атаки є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Комбінована атака ворожими ракетами та "Шахедами". Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури", - написав він.

Вілкул порадив, що де є можливість – краще набрати води та підзарядити гаджети та павербанки.

"Введено графіки аварійних відключень. Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори", - зазначив Вілкул.

Він також нагадав, що у місті працює 213 пунктів незламності.

Як повідомлялося, російська армія нині здійснила наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що метою атаки є не просто пошкодження, а спричинення масштабного збою в роботі енергосистеми. Є влучання та пошкодження об'єктів генерації, системи передачі та розподілу електроенергії в різних областях.