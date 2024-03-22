Масована ракетна атака: ворог використав стратегічну авіацію, "Кинджали" та балістику (оновлюється)

Повідомлялося про пуск ракет з району Каспійського моря.

У всіх регіонах України оголошено повітряну тривогу: є інформація про пуск ракет зі стратегічної авіації.

Також досі триває атака ударними безпілотниками.

Повітряні Сили повідомили про зліт літака МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Оновлення 4:52 : напрям ракет, за повідомленням Повітряних Сил, - Кременчук Полтавської області.

Оновлення 5:02 : зафіксовані ракети Х-22 на Запоріжжі. Вінницю атакують "шахеди"

Оновлення 5:12 : багато цілей на Запоріжжі та в Дніпропетровській області. Зафіксовано ракети на Сумщині в бік Чернігівщини.

Оновлення 5:21 : в повітрі ще два МіГ-31К. Ракета "Кинджал" була зафіксована в напрямку Дніпра. Частина ракет рухаються в напрямку Києва. Кривий Ріг було атаковано балістикою з Криму.

Оновлення 5:33 : крилаті ракети у Вінницькій області, курс західний.

Оновлення 5:47 : ще два літаки МіГ-31К злетіли із Саваслейки. Крилаті ракети у західних регіонах.

Оновлення 6:00 : зберігається небезпека для західних регіонів. Повітряні Сили просять жителів Старокостянтинова перебувати в укриттях.

Оновлення 6:11 : ще три борти МіГ-31К злетіли з аеродрому Саваслейка.

Оновлення 6:21 : мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті не вийде на маршрути електротранспорт, через знеструмлення насосних станцій є проблеми з водопостачанням.

Оновлення 6:27 : голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що в місті є пошкодження інфраструктури та цивільних будинків внаслідок щонайменше 8 ракетних атак.

Оновлення 6:51 : ракета на Дніпро, - Повітряні Сили.