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У Запорізькій області поліція вилучила у підозрюваних в корупції посадовця МСЕК і посередника більше 1,2 млн доларів готівкою

Також у підозрюваних вилучили 2 кг психотропів.

У Запорізькій області поліція вилучила у підозрюваних в корупції посадовця МСЕК і посередника більше 1,2 млн доларів готівкою
У посадовця МСЕК та посередника вилучили більше 1,2 млн доларів
Фото: Пресслужба Нацполіції

Співробітники поліції Запорізької області повідомили про підозру одному із керівників центру медико-соціальних експертиз (МСЕК) та посереднику. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

“Посадова особа центру медико-соціальної експертизи, маючи вплив на керівників підпорядкованих комісій, сприяла військовозобов’язаним отримати фіктивну групу інвалідності. Підшукував клієнтів та тримав з ними зв'язок її родич, який був у ролі посередника”, - йдеться у повідомленні. 

Зокрема, вартість направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) становила 300 доларів, а отримання потрібного висновку – 3,5 тис. доларів. 

Правоохоронці в ході слідства встановили численні факти отримання підозрюваними хабарів.

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20 березня правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та проживання учасників корупційної схеми. Вилучено понад 1 млн доларів, 103 тис. євро, 3,2 млн гривень, 2 кг психотропів, записи чорнової бухгалтерії.

Одному із керівників центру слідчі поліції повідомили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Дії посередника кваліфіковані за ч. 2 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Продовжується збір доказів для притягнення всіх причетних до злочину осіб. 

Після проведення експертиз та низки процесуальних заходів дії фігурантів можуть бути кваліфіковані додатково.

У посадовця МСЕК та посередника вилучили більше 1,2 млн доларів
Фото: Пресслужба Нацполіції
У посадовця МСЕК та посередника вилучили більше 1,2 млн доларів

У посадовця МСЕК та посередника вилучили більше 1,2 млн доларів
Фото: Пресслужба Нацполіції
У посадовця МСЕК та посередника вилучили більше 1,2 млн доларів

У посадовця МСЕК та посередника вилучили більше 1,2 млн доларів
Фото: Пресслужба Нацполіції
У посадовця МСЕК та посередника вилучили більше 1,2 млн доларів

У посадовця МСЕК та посередника вилучили більше 1,2 млн доларів
Фото: Пресслужба Нацполіції
У посадовця МСЕК та посередника вилучили більше 1,2 млн доларів

  • СБУ затримала колишнього голову обласної військово-лікарської комісії та вилучила в нього майже мільйон доларів
  • Суд наклав арешт та передав до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) майже мільйон доларів, які вилучили у ексголови ВЛК на Чернігівщині.
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