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Росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море 2 підводних ракетоносії

Сумарний залп "калібрів" з цих ракетоносіїв - до 8 ракет. 

Росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море 2 підводних ракетоносії
Росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море 2 підводних ракетоносії
Фото: Пресслужба Сил оборони півдня України

Російські окупанти вивели на бойове чергування в Чорне море два підводних ракетоносії. 

Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня України.

Зазначається, що підводні ракетоносії окупанти вивели в море  після паузи довжиною в місяць.

Сумарний залп "калібрів" з цих ракетоносіїв - до 8 ракет. 

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Решта російських кораблів перебувають у пунктах базування. 

“Рівень ракетної небезпеки дуже високий!” - наголосили Сили оборони півдня України.

  • 21 березня близько 5 ранку російська армія випустила на Київ понад 30 ракет. Повітряні сили повідомили, що збили всі запущені ворогом цілі – це 31 ракета, зокрема, дві аеробалістичні.

  • У столиці є пошкодження в трьох районах, а поранені не менше 12 людей. Серед них – 11-річна дитина.

  • У Київській області, за даними від ОВА, зранку було відомо, про чотирьох поранених.

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