Сумарний залп "калібрів" з цих ракетоносіїв - до 8 ракет.

Росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море 2 підводних ракетоносії

Російські окупанти вивели на бойове чергування в Чорне море два підводних ракетоносії.

Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня України.

Зазначається, що підводні ракетоносії окупанти вивели в море після паузи довжиною в місяць.

Сумарний залп "калібрів" з цих ракетоносіїв - до 8 ракет.

Решта російських кораблів перебувають у пунктах базування.

“Рівень ракетної небезпеки дуже високий!” - наголосили Сили оборони півдня України.