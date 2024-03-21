Росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море 2 підводних ракетоносії

Російські окупанти вивели на бойове чергування в Чорне море два підводних ракетоносії.
Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня України.
Зазначається, що підводні ракетоносії окупанти вивели в море після паузи довжиною в місяць.
Сумарний залп "калібрів" з цих ракетоносіїв - до 8 ракет.
Решта російських кораблів перебувають у пунктах базування.
“Рівень ракетної небезпеки дуже високий!” - наголосили Сили оборони півдня України.
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