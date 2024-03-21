Двоє жителів Білозерки на Херсонщині постраждали від російських обстрілів

Внаслідок російської атаки постраждали двоє жителів Білозерки.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
У 32-річної жінки та 36-річного чоловіка діагностували вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та контузії. Медики їм надали допомогу на місці, від госпіталізації потерпілі відмовились.
Крім того, увечері 21 березня до лікарні доставили 50-річну жінку в тяжкому стані, яка потрапила під ворожий обстріл у селі Велетенське.
У потерпілої - вибухова травма, уламкове поранення ноги, контузія.
- 21 березня внаслідок обстрілу Велетенського загинула одна людина - жінка померла від отриманих травм у кареті "швидкої".