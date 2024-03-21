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Двоє жителів Білозерки на Херсонщині постраждали від російських обстрілів

Ще одна потерпіла - у важкому стані після атаки рашистів на Велетенське.

Двоє жителів Білозерки на Херсонщині постраждали від російських обстрілів
Російська армія
Фото: EPA/UPG

Внаслідок російської атаки постраждали двоє жителів Білозерки. 

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

У 32-річної жінки та 36-річного чоловіка діагностували вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та контузії. Медики їм надали допомогу на місці, від госпіталізації потерпілі відмовились. 

Крім того, увечері 21 березня до лікарні доставили 50-річну жінку в тяжкому стані, яка потрапила під ворожий обстріл у селі Велетенське.

У потерпілої - вибухова травма, уламкове поранення ноги, контузія. 

  • 21 березня внаслідок обстрілу Велетенського загинула одна людина - жінка померла від отриманих травм у кареті "швидкої".
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