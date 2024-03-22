Росія завдала 12 ударів по Запоріжжю. ЗАЕС на межі блекауту

Запоріжжя вночі та вранці зазнало масованої атаки. Ворог завдав 12 ракетних ударів.

За попередніми даними, зруйновано сім будинків. Ще не менше 35 пошкоджені, повідомив голова ОВА.

"Є поранені, кількість постраждалих уточнюємо", – сказав він.

Окрім того, через масовану атаку ЗАЕС опинилася на межі блекауту. Під час масованої ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська". Вона з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України, навели в ОВА дані від "Енергоатом".

Наразі ЗАЕС повʼязана з українською енергосистемою лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна", яка лише минулого тижня була відремонтована силами українських енергетиків після чергового російського обстрілу.

"Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції", – сказав голова НАЗК Петро Котін.