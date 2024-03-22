На Херсонщині внаслідок обстрілів росіян загинуло дві людини, семеро поранених

У Херсонській області за минулу добу внаслідок обстрілів росіян загинули дві людини, ще семеро отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Минулої доби противник обстрілював Токарівку, Берислав, Тягинку, Кізомис, Козацьке, Білозерку, Велетенське, Новоберислав, Антонівку, Зимівник, Садове, Комишани, Станіслав, Широку Балку, Дудчани, Золоту Балку та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків.

Також були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, навчальний заклад, адмінбудівлю, дитячий садок, газогони, господарську споруду, сільгосптехніку та автомобілі.

Прокудін також повідомив, що вже сьогодні з самого ранку російська армія атакує Херсон. Ворожим вогнем пошкоджено чотири квартири у багатоповерхівці у центрі міста.