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У Запоріжжі після російських обстрілів безвісти зникли дві людини

Пошкоджено десять приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок.

У Запоріжжі після російських обстрілів безвісти зникли дві людини
Фото: Телеграм-канал Івана Федорова

На одній з вулиць Запоріжжя унаслідок російських ударів зникли безвісти щонайменше дві людини.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

У Запоріжжі зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури, десять приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок. Перекрито автомобільний рух на дамбі ГЕС. 

За кілька годин ворог випустив по місту майже 20 ракет. 

“Цілив по критичній інфраструктурі. Потрапив виключно в цивільні об’єкти”, − йдеться у повідомленні.

Рятувальники працюють на місцях влучань. Комунальники визначають перелік пошкоджень та потреби для ліквідації наслідків. 

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Фото: Телеграм-канал Івана Федорова

  • Запоріжжя вночі та вранці зазнало масованої атаки. Ворог завдав 12 ракетних ударів, відомо про одну жертву і вісьмох поранених.
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