Пошкоджено десять приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок.

На одній з вулиць Запоріжжя унаслідок російських ударів зникли безвісти щонайменше дві людини.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

У Запоріжжі зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури, десять приватних будинків та понад 35 багатоповерхівок. Перекрито автомобільний рух на дамбі ГЕС.

За кілька годин ворог випустив по місту майже 20 ракет.

“Цілив по критичній інфраструктурі. Потрапив виключно в цивільні об’єкти”, − йдеться у повідомленні.

Рятувальники працюють на місцях влучань. Комунальники визначають перелік пошкоджень та потреби для ліквідації наслідків.

Фото: Телеграм-канал Івана Федорова