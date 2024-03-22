В Івано-Франківській області є влучання по об'єкту інфраструктури

Область зазнала нападу і ракет, і ударних дронів.

В Івано-Франківській області є влучання по об'єкту критичної інфраструктури.

Росіяни били по ній і ракетами, і ударними дронами. Про це повідомила голова ОВА Світлана Оніщук.

"За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Є пошкодження. Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано", – повідомила голова ОВА.