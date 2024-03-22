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В Івано-Франківській області є влучання по об'єкту інфраструктури

Область зазнала нападу і ракет, і ударних дронів.

В Івано-Франківській області є влучання по об'єкту інфраструктури
Фото: tvoemisto.tv

В Івано-Франківській області є влучання по об'єкту критичної інфраструктури. 

Росіяни били по ній і ракетами, і ударними дронами. Про це повідомила голова ОВА Світлана Оніщук.

"За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Є пошкодження. Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано", – повідомила голова ОВА.

  • Сьогодні під ранок росіяни провели наймасштабнішу атаку на українську енергетику за тривалий час. Метою ударів було не просто пошкодження, а спричинення значних перебоїв, вважає міністр енергетики.
  • По об'єктах інфраструктури росіяни цілили, зокрема, в Хмельницькій, Вінницькій, Львівській, Дніпропетровській областях. У Полтавській працювала ППО.
  • На межі блекауту опинилася Запорізька АЕС, оскільки під час атаки відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", яка з'єднує станцію з об'єднаною енергосистемою України. 
  • В областях почалися відключення світла.
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