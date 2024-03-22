В Івано-Франківській області є влучання по об'єкту інфраструктури

В Івано-Франківській області є влучання по об'єкту критичної інфраструктури.
Росіяни били по ній і ракетами, і ударними дронами. Про це повідомила голова ОВА Світлана Оніщук.
"За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Є пошкодження. Наразі перебоїв з електропостачанням в області не зафіксовано", – повідомила голова ОВА.
- Сьогодні під ранок росіяни провели наймасштабнішу атаку на українську енергетику за тривалий час. Метою ударів було не просто пошкодження, а спричинення значних перебоїв, вважає міністр енергетики.
- По об'єктах інфраструктури росіяни цілили, зокрема, в Хмельницькій, Вінницькій, Львівській, Дніпропетровській областях. У Полтавській працювала ППО.
- На межі блекауту опинилася Запорізька АЕС, оскільки під час атаки відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", яка з'єднує станцію з об'єднаною енергосистемою України.
- В областях почалися відключення світла.