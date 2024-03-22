У Полтавській області працювала ППО

Уночі росіяни атакували і Полтавську область. Голова ОВА Філіп Пронін повідомив, що жертв і поранених немає.
Уламки пошкодили покрівлі трьох приватних будинків у Миргородському районі. Мобільні вогневі групи відпрацювали по повітряним цілям у Кременчуцькому районі.
"Ворог здійснив наймасштабнішу за останній час атаку на українську енергетику. На Полтавщині застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг. Ситуація – на контролі. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання", – сказав він.
В області почали розгортати пункти незламності.
- Другу ніч поспіль ворог здійснював масовану ракетну атаку. Росіяни цілили по енергетичній інфраструктурі. Це наймасштабніша атака на українську енергетику за тривалий час.
- ЗАЕС уже опинилася на межі блекауту, повідомили в ОВА. Під час масованої ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. Наразі ЗАЕС повʼязана з українською енергосистемою лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна", яка лише минулого тижня була відремонтована силами українських енергетиків після чергового російського обстрілу.
- Є пошкодження об'єкту інфраструктури в Вінницькій області, а руйнування в Кривому Розі призвели до відключень світла.