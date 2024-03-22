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У Полтавській області працювала ППО

В області впровадили превентивні відключення світла.

У Полтавській області працювала ППО
Ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

Уночі росіяни атакували і Полтавську область. Голова ОВА Філіп Пронін повідомив, що жертв і поранених немає.

Уламки пошкодили покрівлі трьох приватних будинків у Миргородському районі. Мобільні вогневі групи відпрацювали по повітряним цілям у Кременчуцькому районі. 

"Ворог здійснив наймасштабнішу за останній час атаку на українську енергетику. На Полтавщині застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг. Ситуація – на контролі. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання", – сказав він.

В області почали розгортати пункти незламності.

  • Другу ніч поспіль ворог здійснював масовану ракетну атаку. Росіяни цілили по енергетичній інфраструктурі. Це наймасштабніша атака на українську енергетику за тривалий час.
  • ЗАЕС уже опинилася на межі блекауту, повідомили в ОВА. Під час масованої ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. Наразі ЗАЕС повʼязана з українською енергосистемою лінією електропередачі ПЛ-330кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна", яка лише минулого тижня була відремонтована силами українських енергетиків після чергового російського обстрілу.
  • Є пошкодження об'єкту інфраструктури в Вінницькій області, а руйнування в Кривому Розі призвели до відключень світла. 
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