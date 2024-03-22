У Полтавській області працювала ППО

Уночі росіяни атакували і Полтавську область. Голова ОВА Філіп Пронін повідомив, що жертв і поранених немає.

Уламки пошкодили покрівлі трьох приватних будинків у Миргородському районі. Мобільні вогневі групи відпрацювали по повітряним цілям у Кременчуцькому районі.

"Ворог здійснив наймасштабнішу за останній час атаку на українську енергетику. На Полтавщині застосовані превентивні вимкнення підстанцій та введений графік аварійних відключень на всі 10 черг. Ситуація – на контролі. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання", – сказав він.

В області почали розгортати пункти незламності.