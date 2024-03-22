Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів, 23 безпілотники та 31 крилату ракету

Загалом Росія вже втратила в Україні 434 710 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 434 710 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько/ about 434710 (+870) осіб

танків - 6840 (+8)

бойових броньованих машин - 13111 (+37)

артилерійських систем - 10775 (+35)

РСЗВ - 1018 (+0)

засоби ППО - 723 (+2)

літаків - 347 (+0)

гелікоптерів - 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8388 (+23)

крилаті ракети - 1953 (+31)

кораблі / катери - 26 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 14287 (+45)

спеціальна техніка - 1749 (+8).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу та 2 засобах протиповітряної оборони противника.