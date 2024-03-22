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Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів, 23 безпілотники та 31 крилату ракету

Загалом Росія вже втратила в Україні 434 710 військових.

Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів, 23 безпілотники та 31 крилату ракету
Фото: скрін відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 434 710 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько/ about 434710 (+870) осіб
  • танків - 6840 (+8)
  • бойових броньованих машин - 13111 (+37)
  • артилерійських систем - 10775 (+35)
  • РСЗВ - 1018 (+0)
  • засоби ППО - 723 (+2) 
  • літаків - 347 (+0) 
  • гелікоптерів - 325 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8388 (+23)
  • крилаті ракети - 1953 (+31)
  • кораблі / катери - 26 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14287 (+45) 
  • спеціальна техніка - 1749 (+8).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу та 2 засобах протиповітряної оборони противника.

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