Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів, 23 безпілотники та 31 крилату ракету

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 870 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 434 710 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько/ about 434710 (+870) осіб
- танків - 6840 (+8)
- бойових броньованих машин - 13111 (+37)
- артилерійських систем - 10775 (+35)
- РСЗВ - 1018 (+0)
- засоби ППО - 723 (+2)
- літаків - 347 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8388 (+23)
- крилаті ракети - 1953 (+31)
- кораблі / катери - 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14287 (+45)
- спеціальна техніка - 1749 (+8).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу та 2 засобах протиповітряної оборони противника.