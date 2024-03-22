Харків через обстріли "фактично повністю без світла", - ОВА

Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики.

У Харкові через російські обстріли є проблеми зі світлом і водопостачанням.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю без світла. Всі екстрені служби вже працюють", – написав він у Telegram.

Міський голова Ігор Терехов повідомив про близько 15 вибухів. За його словами, є пожежі на місцях деяких "прильотів".

"Через знеструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт – перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту", - зазначив він.