Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Боснійський бар’єр на шляху до Німеччини
Боснійський бар’єр на шляху до Німеччини
Шмигаль заявив, що в мобілізації 500 тисяч осіб немає потреби
Шмигаль заявив, що в мобілізації 500 тисяч осіб немає потреби
П'ять питань до керівника метро Віктора Брагінського, який пішов з посади не через ці питання
П'ять питань до керівника метро Віктора Брагінського, який пішов з посади не через ці питання
Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)
Комбінована атака на Україну: ворог застосував стратегічну авіацію і ракети "Кинджал" (оновлено)
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
ГоловнаСуспільствоВійна

Харків через обстріли "фактично повністю без світла", - ОВА

Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики.

Харків через обстріли "фактично повністю без світла", - ОВА
Харків (архівне фото)
Фото: Олег Синєгубов

У Харкові через російські обстріли є проблеми зі світлом і водопостачанням.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю без світла. Всі екстрені служби вже працюють", – написав він у Telegram.

Міський голова Ігор Терехов повідомив про близько 15 вибухів. За його словами, є пожежі на місцях деяких "прильотів".

"Через знеструмлення насосних підстанцій у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням. Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт – перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту", - зазначив він.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies