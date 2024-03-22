На Одещині світло відключатимуть у 300 тисяч абонентів

В Одеській області унаслідок російської атаки на енергетику України світло відключатимуть у 300 тисяч абонентів.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наразі за графіком електропостачання немає у 260 тисяч абонентів. Фахівці проводять відновлювальні роботи.

Обʼєкти критичної інфраструктури, зокрема котельні, водопомпові станції, лікарні та пологові будинки, забезпечені генераторами.

Раніше Кіпер повідомив, що внаслідок обстрілів ворога пошкоджень зазнали енергооб'єкти Одещини.

У регіоні функціонують 399 пунктів незламності, ще 413 готові розгорнути в разі потреби.