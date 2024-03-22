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На Одещині світло відключатимуть у 300 тисяч абонентів

Обʼєкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами.

На Одещині світло відключатимуть у 300 тисяч абонентів
Олег Кіпер
Фото: interfax.com.ua

В Одеській області унаслідок російської атаки на енергетику України світло відключатимуть у 300 тисяч абонентів.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наразі за графіком електропостачання немає у 260 тисяч абонентів. Фахівці проводять відновлювальні роботи.

Обʼєкти критичної інфраструктури, зокрема котельні, водопомпові станції, лікарні та пологові будинки, забезпечені генераторами.

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Раніше Кіпер повідомив, що внаслідок обстрілів ворога пошкоджень зазнали енергооб'єкти Одещини.

У регіоні функціонують 399 пунктів незламності, ще 413 готові розгорнути в разі потреби.

  • Російська армія нині провела наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Аварійні відключення відбулися у семи областях: Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській і Харківській областях. Енергосистема отримує аварійну допомогу з трьох країн. 
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