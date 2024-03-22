Парламентська газета "Голос України" з 1 квітня припиняє існування як медіа. У ній залишаться тільки офіційні документи – ухвалені Верховною Радою закони та постанови.

Про це розповів "Детектору медіа" в.о. директора видання Сергій Демський.

Він пояснив, що це пов'язано із набранням чинності нового закону "Про медіа".

"Газета "Голос України" до 31 березня 2024 року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію видається як друковане медіа, а також як офіційне друковане видання... Після 31 березня редакція газети не може випускати друковане медіа без державної реєстрації. А отримати її ми не зможемо, оскільки [за законом] ми маємо стати офіційним друкованим виданням", – сказав Демський.

Зараз у газеті працюють 80 осіб, в тому числі 58 журналістів. Половину працівників доведеться звільнити, частині журналістів – перейти на інші посади.

"Голос України" виходить із 1 січня 1991 року п’ять разів на тиждень із вівторка по суботу. Найбільший наклад в її історії був 800 тисяч, зараз — 3,6 тисячі. Понад 20 років газету очолював Анатолій Горлов, який помер у січні 2023 року.

З квітня 2024 року в редакції "Голосу" не залишиться жодного творчого працівника, вони будуть скорочені. Тому що тепер при підготовці матеріалів не можна буде використовувати творчу працю журналістів. Припинить свою роботу і профспілка колективу.