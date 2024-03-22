WP: через два роки після початку війни в Україні російський титан продовжує надходити на Захід

Західні фірми – вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну – купили титан на сотні мільйонів доларів у російської компанії, яка має глибокі зв’язки з оборонною промисловістю країни, повідомляє The Washington Post із посиланням на дані російського експорту.

Ці дані демонструють, як Захід залишається залежним від Росії щодо певних товарів, незважаючи на обіцянки розірвати економічні зв’язки з Москвою. У випадку з титаном ця залежність викликає занепокоєння щодо безпеки, кажуть промислові та оборонні аналітики, оскільки метал є життєво важливим у виробництві як комерційних, так і військових літаків.

“Росія може перекрити потік цих... матеріалів і залишити важливі для національної оборони та цивільної авіації компанії у критичному стані”, – сказав Вільям Джордж, директор з досліджень ImportGenius, компанії, яка надала Вашингтону дані про торгівлю, зібрані з офіційної російської бази даних.

Після більш ніж двох років війни в Україні Росія продовжує експортувати нафту та газ, які зрештою потрапляють до Сполучених Штатів та їхніх союзників, а російські фірми все ще можуть продавати все, починаючи від алмазів і закінчуючи ураном, тому що Захід хоче отримати товари та дозволяє обходити санкції.

Титанова компанія ВСМПО-Авісма не потрапила під санкції Сполучених Штатів чи Європейського Союзу, незважаючи на те, що вона частково належить Ростеху, оборонному конгломерату, який володіє сотнями компаній і перебуває під санкціями США та Європи. «Ростех» очолює соратник Путіна Сергій Чемезов, який особисто потрапив під санкції після анексії Криму в 2014 році.

У 2022 році ВСМПО експортувало приблизно 15 тис. тонн титану на суму 370 млн доларів, причому переважна більшість з них була відправлена до західних країн, які підтримували Україну, згідно з експортною базою даних, а очолили список Німеччина, Франція, США та Британія.

У 2023 році ВСМПО, яка, по суті, є монополістом у Росії, експортувала титану щонайменше на 345 мільйонів доларів.

Тим часом у Європарламенті підтримали кримінальну відповідальність за обхід санкцій ЄС. Документ передбачає конфіскацію на користь України доходів, отриманих за рахунок порушення обмежувальних санкцій ЄС або засобів, що були використані для порушення обмежувальних заходів.