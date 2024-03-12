У Європарлементі підтримали кримінальну відповідальність за обхід санкцій ЄС

Документ передбачає конфіскацію на користь України доходів, отриманих за рахунок порушення обмежувальних санкцій ЄС або засобів, що були використані для порушення обмежувальних заходів.

У Європейському парламенті підтримали тематичну доповідь на підтримку пропозицій Єврокомісії до Директиви із визначення кримінальної відповідальності та покарання за порушення обмежувальних заходів ЄС.

"За" проголосували 543 депутати, проти були 45, ще 27 утрималися, пише Укрінформ.

У документі зазначено, що, для того, щоб забезпечити ефективне застосування обмежувальних заходів ЄС, необхідно, щоб країни-члени мали ефективну, пропорційну та дієву систему покарань для фізичних та юридичних осіб, які порушують ці обмежувальні заходи ЄС.

"Обминання секторальних економічних та фінансових заходів також мають знайти свою відповідь", – вказано у Директиві.

У документі є правове визначення випадків порушення режиму санкцій ЄС та їх обминання, включаючи дії фізичних або юридичних осіб, які, зокрема, здійснюють експорт через треті країни заборонених товарів або здійснюють трансакції, усвідомлюючи, що їх кінцевим споживачем може бути юрисдикція, яка підпадає під обмежувальні заходи ЄС.

Зазначається, що персони, що вдаються до таких порушень, будуть притягуватися до кримінальної відповідальності. На них накладатимуться фінансові стягнення, відповідно до законодавства ЄС та національного законодавства країн-членів.

Крім того, документ передбачає конфіскацію на користь України доходів, отриманих за рахунок порушення обмежувальних санкцій ЄС або засобів, що були використані для порушення обмежувальних заходів.

"Там, де згадані активи конфіскуються у зв’язку із агресивною війною Росії проти України або пов’язаних з нею злочинів, без урахування відшкодування та компенсацій жертвам або громадам в ході кримінального провадження, конфісковані активи або мережевий прибуток, що походить від ліквідації таких активів, має бути призначений для зусиль із відбудови України", – йдеться у документі.

Європейська комісія має розробити відповідні інструкції для країн-членів щодо інструментів такої конфіскації та поводження з прибутками і власністю, що призначені для компенсацій, відшкодування та відновлення.

У документі вказано, що штрафні санкції не будуть поширюватися на товари або на грошові перекази, що спрямовані для повсякденного особистого використання, зокрема, на продукти харчування, предмети першої необхідності та базові послуги персон або залежних від них членів родини. Під кримінальну відповідальність також не підпадають операції та трансакції, що пов’язані із наданням гуманітарної допомоги під егідою ООН або асоційованих з нею гуманітарних міжнародних організацій.

Проте за порушення сенкцій ЄС або за їх оминання Директива передбачає ув’язнення та стягнення.

За порушення, що призвели до фінансових втрат в обсязі більше 50 000 євро, мінімальний термін ув’язнення передбачається на термін в 1 рік.

За оборудки в обсязі більше 100 000 євро мінімальний термін ув’язнення зростає до 5 років.

За ці злочини встановлюється також розмір штрафних стягнень.

Зокрема, стягнення з фізичних або юридичних осіб за порушення санкцій ЄС із здійсненням фінансових трансакцій або інших заходів економічної допомоги з використанням ресурсів ЄС на суму, що перевищує 100 000 євро, встановлюється на рівні не менше 10 000 000 євро.

Документ зобов’язує країни-члени ЄС вживати необхідних заходів для того, щоб "порушення обмежувальних заходів ЄС будь-якою фізичною, юридичною персоною, установою або організацією, переслідувалися як кримінальний злочин, якщо такі дії здійснені свідомо та підпадають під ознаки, що визначені цим документом".

Під дії, на які поширюється кримінальна відповідальність, підпадають:

пряме або опосередковане надання будь-яких фондів або фінансових ресурсів для осіб або установ, які підпадають під санкції ЄС,

дозвіл для таких персон в’їзду на територію ЄС, включаючи його повітряний та морський простір,

транзит територією ЄС або його країн-членів.

будь-які трансакції або державні замовлення на користь країн або установ, які прямо або опосередковано знаходяться під контролем третіх країн або установ третіх країн, проти яких застосовуються обмежувальні заходи ЄС.

Злочином є також торгівля товарами, послугами або технологіями, їх імпорт, експорт, продаж, купівля, передання, транзит або транспортування, якщо такі дії були заборонені обмежувальними заходами ЄС.

Що відомо про санкції ЄС