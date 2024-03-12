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З Кіпру у Смугу Гази вирушив корабель з продовольством

Місія організована американською благодійною організацією World Central Kitchen.

З Кіпру у Смугу Гази вирушив корабель з продовольством
Іспанський корабель Open Arms
Фото: EPA/UPG

Сьогодні з порту Кіпру вийшов перший корабель з допомогою для Смуги Гази у рамках пілотного проєкту з відкриття нового морського маршруту допомоги населенню анклаву, пише BBC.

Корабель Open Arms, який затримався на Кіпрі більше як добу, перевозить у Газу майже 200 тонн продовольства.

“Благодійний корабель Open Arms випливав із порту Ларнаки на Кіпрі, буксируючи баржу з борошном, рисом і протеїном”, − зазначає видання.

Корабель належить однойменній іспанській благодійній організації.

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Де саме він планує причалити, коли досягне Гази, не розголошується.

Місія, яка переважно фінансується Об'єднаними Арабськими Еміратами, організована американською благодійною організацією World Central Kitchen (WCK), а іспанська благодійна організація постачає корабель. “Наша мета − створити морську магістраль із човнів і барж, укомплектованих мільйонами страв, які постійно прямують до Гази”, − заявили засновник WCK Хосе Андрес і головний виконавчий директор Ерін Гор.

Ця ініціатива є окремою від плану США з будівництва та експлуатації плавучого пірса поблизу узбережжя Гази, який дозволить швидко доставляти гуманітарну допомогу.

Благодійники мають намір доставити допомогу безпосередньо в Газу. Зважаючи на відсутність портової інфраструктури, WCK заявила, що створює причал для висадки в Газі з матеріалів із зруйнованих будівель і уламків. Організація накопичила на Кіпрі ще 500 тонн допомоги, яку також буде надіслано.

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