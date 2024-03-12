З Кіпру у Смугу Гази вирушив корабель з продовольством

Сьогодні з порту Кіпру вийшов перший корабель з допомогою для Смуги Гази у рамках пілотного проєкту з відкриття нового морського маршруту допомоги населенню анклаву, пише BBC.

Корабель Open Arms, який затримався на Кіпрі більше як добу, перевозить у Газу майже 200 тонн продовольства.

“Благодійний корабель Open Arms випливав із порту Ларнаки на Кіпрі, буксируючи баржу з борошном, рисом і протеїном”, − зазначає видання.

Корабель належить однойменній іспанській благодійній організації.

Де саме він планує причалити, коли досягне Гази, не розголошується.

Місія, яка переважно фінансується Об'єднаними Арабськими Еміратами, організована американською благодійною організацією World Central Kitchen (WCK), а іспанська благодійна організація постачає корабель. “Наша мета − створити морську магістраль із човнів і барж, укомплектованих мільйонами страв, які постійно прямують до Гази”, − заявили засновник WCK Хосе Андрес і головний виконавчий директор Ерін Гор.

Ця ініціатива є окремою від плану США з будівництва та експлуатації плавучого пірса поблизу узбережжя Гази, який дозволить швидко доставляти гуманітарну допомогу.

Благодійники мають намір доставити допомогу безпосередньо в Газу. Зважаючи на відсутність портової інфраструктури, WCK заявила, що створює причал для висадки в Газі з матеріалів із зруйнованих будівель і уламків. Організація накопичила на Кіпрі ще 500 тонн допомоги, яку також буде надіслано.