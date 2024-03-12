Відповідь "імперіалістичним амбіціям Путіна": Дуда у США закличе країни НАТО збільшити оборонні витрати до 3% ВВП

Польський президент вважає, що після повномасштабного нападу росіян на Україну попередній стан речей у світі неможливий.

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до США запропонує, аби країни НАТО збільшили витрати на оборону до 3% ВВП.

Про це йдеться у його колонці у газеті The Washington Post.

Дуда зазначив, що щорічні оборонні витрати Варшави досягли рекордно високого рівня у військовому альянсі й становлять майже 4% ВВП.

“Світовий порядок, заснований на правилах, який допомогла сформувати Польща, похитнувся 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Бойові дії в Україні, за нашим східним кордоном, розпочалися з інтенсивністю, яку можна порівняти з битвами Другої світової війни. Польща вже давно застерігала від такого сценарію. Тепер, спостерігаючи за конфліктом з близькості, ми заявляємо наступне: повернення до “status quo ante” (стан, який існував до війни, – ред.) неможливе”, − написав президент.

Він зазначає, що імперіалістичні амбіції та агресивний ревізіонізм Росії штовхають Москву до прямої конфронтації з НАТО, Заходом і, зрештою, з усім вільним світом. Російська Федерація перевела економіку на військовий режим, виділяючи близько 30% свого річного бюджету на озброєння.

“Ця цифра та інші дані, які надходять з Росії, викликають тривогу. Режим Володимира Путіна становить найбільшу загрозу світовому миру з часів закінчення холодної війни”, − каже Дуда.

Президент Польщі заявив, що під час його візиту до Вашингтона він запропонує відповідь НАТО, яка буде адекватною для протидії загрозі.

“Десять років тому на саміті НАТО в Ньюпорті, Уельс, усі союзники пообіцяли витрачати щонайменше 2% свого річного ВВП на оборону. Я вважаю, що через зростання загроз настав час збільшити цю цифру до 3% ВВП. Я маю намір переконати в цьому наших союзників як в Америці, так і в Європі”, – підкреслив Дуда.

Однак не всі країни витрачають навіть по 2% своїх ВВП на оборону. Очікується, що цьогоріч таких держав буде лише 18.