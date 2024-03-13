Держдепартамент США не вважає, що позики замість прямої допомоги прийнятні для України

Такий крок є недоречним, коли Україна намагається відродити свою економіку.

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер прокоментував пропозиції щодо надання Україні позики замість безпосередньої підтримки, повідомляє Укрінформ.

“Ми не вважаємо, що обтяжувати Україну мільярдами доларів зовнішнього боргу, коли вона намагається відродити свою економіку – що, зрештою, є найкращим способом для неї стати на власні ноги та захистити себе без допомоги інших країн – є доречним кроком у нинішній момент”, - сказав Міллер

Раніше колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пропонував надати допомогу Україні як позику.