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Держдепартамент США не вважає, що позики замість прямої допомоги прийнятні для України

Такий крок є недоречним, коли Україна намагається відродити свою економіку. 

Держдепартамент США не вважає, що позики замість прямої допомоги прийнятні для України
Метью Міллер
Фото: скріншот

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер прокоментував пропозиції щодо надання Україні позики замість безпосередньої підтримки, повідомляє Укрінформ.

“Ми не вважаємо, що обтяжувати Україну мільярдами доларів зовнішнього боргу, коли вона намагається відродити свою економіку – що, зрештою, є найкращим способом для неї стати на власні ноги та захистити себе без допомоги інших країн – є доречним кроком у нинішній момент”, - сказав Міллер

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Раніше колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пропонував надати допомогу Україні як позику.

  • Трамп спонукав своїх союзників у Конгресі відмовитися від схвалення законопроєкту, яка включала як посилення прикордонної політики, так і фінансування України, закликаючи республіканців наполягати на “ідеальній” угоді щодо імміграції.

  • У вівторок, 13 лютого сенатори прийняли пакет на 95 мільярдів доларів, який скасовує імміграційні заходи та включає понад 60 мільярдів доларів на допомогу Україні, а також кошти для Ізраїлю, Тайваню та гуманітарну допомогу для Смуги Гази. Проте спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон відмовляється розглядати цей законопроєкт, доки не буде ухвалено закон про імміграцію, запропонований лише Республіканською партією.

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