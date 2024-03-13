Переможець парламентських виборів у Нідерландах Вілдерс готовий відмовитися від посади глави уряду

Лідер ультраправих і переможець парламентських виборів у Нідерландах Ґерт Вілдерс може відмовитися від посади глави уряду, передає видання NOS.

Лідери чотирьох партії готові залишитись у Палаті представників у разі формування нового кабінету міністрів. Вони ведуть з цього приводу перемовини. Якщо це станеться, то Вілдерс не стане прем'єр-міністром нового уряду.

На своїй сторінці у соцмережі Х він повідомив, що йому не вистачило підтримки серед інших політсил.

Натомість чотири партії мають намір створити так званий позапарламентський уряд. У нього більш слабкий зв'язок із Палатою представників, ніж класичний кабмін і він не має детальної коаліційної угоди.

Подробиці про те, яким бачать такий уряд політсили, мають з'явитися 14 березня.