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Переможець парламентських виборів у Нідерландах Вілдерс готовий відмовитися від посади глави уряду

Чотири партії обговорюють ідею створення так званого "позапарламентського" кабміну.

Переможець парламентських виборів у Нідерландах Вілдерс готовий відмовитися від посади глави уряду
Ґерт Вілдерс
Фото: EPA/UPG

Лідер ультраправих і переможець парламентських виборів у Нідерландах Ґерт Вілдерс може відмовитися від посади глави уряду, передає видання NOS.

Лідери чотирьох партії готові залишитись у Палаті представників у разі формування нового кабінету міністрів. Вони ведуть з цього приводу перемовини. Якщо це станеться, то Вілдерс не стане прем'єр-міністром нового уряду. 

На своїй сторінці у соцмережі Х він повідомив, що йому не вистачило підтримки серед інших політсил.

Натомість чотири партії мають намір створити так званий позапарламентський уряд. У нього більш слабкий зв'язок із Палатою представників, ніж класичний кабмін і він не має детальної коаліційної угоди.

Подробиці про те, яким бачать такий уряд політсили, мають з'явитися 14 березня. 

  • У лютому "Партія свободи" ультраправого політика Ґерта Вілдерса, яка здобула перемогу на парламентських виборах, втратила потенційного партнера. Партія "Новий соціальний контракт" оголосила про вихід з коаліційних перемовин через "непримиренні розбіжності" у поглядах з політичною силою Вілдерса.
  • Відмовилися від перемовин і партія чинного голови уряду Марка Рютте.
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